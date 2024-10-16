Перекрытие центральной улицы Екатеринбурга продлили до лета

Такие меры необходимы для того, чтобы восстановить благоустройство улицы. Ограничения для движения транспорта будут действовать до 1 июня 2025 года. Ранее сообщалось, что улицу откроют к ноябрю 2024 года.
Автолюбителям советуют объезжать закрытый участок по маршруту Володарского — Антона Валека — 8 Марта или Февральской Революции — Урицкого. Кроме того, объезд можно совершить по Жукова — Антона Валека, 12 — Вайнера — проспекту Ленина.
Ранее сообщалось, что рабочие еще на месяц продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Энгельса в центре Екатеринбурга. Участок от Розы Люксембург до Гоголя будет открыт только 31 октября. На нем рабочие АО «Трест Уралтрансспецстрой» проводят капитальный ремонт дорожного полотна. Изначально заявлялось о введении ограничений с 17 июня до 30 августа, затем движение обещали открыть с 30 сентября.