Перекрытие центральной улицы Екатеринбурга продлили до лета

Ранее сообщалось, что рабочие еще на месяц продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Энгельса в центре Екатеринбурга. Участок от Розы Люксембург до Гоголя будет открыт только 31 октября. На нем рабочие АО «Трест Уралтрансспецстрой» проводят капитальный ремонт дорожного полотна. Изначально заявлялось о введении ограничений с 17 июня до 30 августа, затем движение обещали открыть с 30 сентября.