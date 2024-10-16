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Перекрытие центральной улицы Екатеринбурга продлили до лета

В Екатеринбурге до начала будущего лета продлили перекрытие улицы Антона Валека для движения транспорта от Урицкого до Володарского. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на администрацию города.

Такие меры необходимы для того, чтобы восстановить благоустройство улицы. Ограничения для движения транспорта будут действовать до 1 июня 2025 года. Ранее сообщалось, что улицу откроют к ноябрю 2024 года.

Автолюбителям советуют объезжать закрытый участок по маршруту Володарского — Антона Валека — 8 Марта или Февральской Революции — Урицкого. Кроме того, объезд можно совершить по Жукова — Антона Валека, 12 — Вайнера — проспекту Ленина.

Ранее сообщалось, что рабочие еще на месяц продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Энгельса в центре Екатеринбурга. Участок от Розы Люксембург до Гоголя будет открыт только 31 октября. На нем рабочие АО «Трест Уралтрансспецстрой» проводят капитальный ремонт дорожного полотна. Изначально заявлялось о введении ограничений с 17 июня до 30 августа, затем движение обещали открыть с 30 сентября.