Владимир Пресняков-младший едет с концертом в Новосибирск

— Живой концерт Владимира Преснякова-младшего — это концерт настоящего музыканта, который очень точно и талантливо разговаривает с вами на языке музыки. На его концерте никогда не будет скучно, — говорится в публикации на ресурсе, задействованном в организации концерта.