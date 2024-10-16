Владимир Пресняков-младший едет с концертом в Новосибирск

Известный российский певец Владимир Пресняков-младший выступит с концертом в Новосибирске 17 октября. Мероприятие состоится на «Локомотив-Арене».
— Живой концерт Владимира Преснякова-младшего — это концерт настоящего музыканта, который очень точно и талантливо разговаривает с вами на языке музыки. На его концерте никогда не будет скучно, — говорится в публикации на ресурсе, задействованном в организации концерта.
Новосибирцам обещают реальное музыкальное шоу, хороший звук и теплую атмосферу, которая не оставит никого равнодушным. Помимо столицы Сибири, певец выступит в Омске 16 октября.
Ранее мы писали, что 17 октября певица Полина Гагарина так же выступит с концертом в Новосибирске. Ее концерт будет проходить на «Сибирь-Арене».