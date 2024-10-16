Городские власти приняли меры после давки в школе Ростова-на-Дону

В школе Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону, где накануне произошла давка, провели проверку. Причины случившегося уже выяснили, приняты меры для исключения подобных ситуаций. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер подчеркнул, что после произошедшего в больницы никто не обращался. Судя по записям видеонаблюдения, инцидент произошел на подходе к гардеробу.
— Причины произошедшего — нарушение правил внутреннего распорядка и несоблюдение схем передвижения учащихся, а также отсутствие должной организации дежурства, — пояснил Алексей Логвиненко.
Теперь потоки школьников разделят. Будет «организован веерный выход из кабинетов». Также должны увеличить число дежурных учителей и определить дополнительные места для хранения одежды на втором и третьем этажах здания.
— Руководство школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Поручил провести подобные проверки во всех школах города, — добавил Алексей Логвиненко.
Ранее проверку по инциденту также начали сотрудники прокуратуры.