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Городские власти приняли меры после давки в школе Ростова-на-Дону

После давки в школе Ростова-на-Дону провели проверку и приняли меры.

Источник: Комсомольская правда

В школе Суворовского микрорайона Ростова-на-Дону, где накануне произошла давка, провели проверку. Причины случившегося уже выяснили, приняты меры для исключения подобных ситуаций. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер подчеркнул, что после произошедшего в больницы никто не обращался. Судя по записям видеонаблюдения, инцидент произошел на подходе к гардеробу.

— Причины произошедшего — нарушение правил внутреннего распорядка и несоблюдение схем передвижения учащихся, а также отсутствие должной организации дежурства, — пояснил Алексей Логвиненко.

Теперь потоки школьников разделят. Будет «организован веерный выход из кабинетов». Также должны увеличить число дежурных учителей и определить дополнительные места для хранения одежды на втором и третьем этажах здания.

— Руководство школы привлекли к дисциплинарной ответственности. Поручил провести подобные проверки во всех школах города, — добавил Алексей Логвиненко.

Ранее проверку по инциденту также начали сотрудники прокуратуры.