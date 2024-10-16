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На второй день после начала отопительного сезона Волгоград остался без воды

ВОЛГОГРАД, 16 октября, ФедералПресс. В Волгограде 14 октября стартовал отопительный сезон. Спустя два дня большая часть города остается без водоснабжения.

«Коммунальные службы и управляющая компания каждодневно обещают отремонтировать водоснабжение и подключить горячую воду, однако до настоящего времени работы ведутся в вялотекущем режиме. На обращения и просьбы жителей дома ускорить работы в связи с начинающимся отопительным сезоном мы получаем одни отписки и обещания», — сообщают местные жители.

Воды нет по многим адресам. Отсутствие водоснабжение началось одновременно со стартом отопительного сезона.

В концессиях заявляют, что идут восстановительные работы. Обещают восстановить подачу воды в течении суток.

ЖКХ