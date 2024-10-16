На второй день после начала отопительного сезона Волгоград остался без воды

«Коммунальные службы и управляющая компания каждодневно обещают отремонтировать водоснабжение и подключить горячую воду, однако до настоящего времени работы ведутся в вялотекущем режиме. На обращения и просьбы жителей дома ускорить работы в связи с начинающимся отопительным сезоном мы получаем одни отписки и обещания», — сообщают местные жители.