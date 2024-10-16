Расписание электричек из Казани в аэропорт изменилось на время саммита БРИКС

На время саммита стран БРИКС электрички — самый удобный и быстрый транспорт в этом направлении.
По-прежнему будут курсировать девять электропоездов из Казани в аэропорт и 11 в обратном направлении, для общего комфорта передвижения к существующим рейсам введены дополнительные.
«Расписание регулярных поездов немного скорректировали. Это связано с назначением дополнительных рейсов для участников саммита БРИКС», — пояснили в пресс-службе.
Подробную информацию по расписанию и условиям проезда на поездах пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте компании «Содружество», в пригородных билетных кассах и в информационной службе: 8−800−550−53−93.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств.