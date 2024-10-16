Расписание электричек из Казани в аэропорт изменилось на время саммита БРИКС

Расписание электричек, следующих с железнодорожного вокзала «Казань-1» в аэропорт имени Габдуллы Тукая и в обратном направлении, изменится с 19 по 25 октября. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе компании «Содружество».