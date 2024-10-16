Спикер Заксобрания Артемов встретился с многодетными семьями в день отца

«4 октября 2021 года Владимир Владимирович Путин, президент РФ, подписал указ об учреждении Дня отца с целью укрепления института семьи, повышения значимости отцовства в воспитании подрастающего поколения. Сегодня мы обсудили актуальные проблемы. Состоялся разговор, который позволит нам выработать определенные меры поддержки, чтобы поддержать отцов. Институт семьи подвергается постоянным атакам, а мы видим, что творится сегодня в Европе, и надеемся, что сегодняшняя встреча послужит для укрепления семьи», — отметил Александр Артемов.