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Спикер Заксобрания Артемов встретился с многодетными семьями в день отца

Председатель Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов поздравил многодетные семьи Омской области с Днем отца. Встреча прошла в парадном зале с участием многодетных семей и семей омских героев, проходящих службу в зоне СВО.
Источник: Комсомольская правда

Собравшиеся обсудили проблему сохранения семьи и традиционных ценностей, а также вопросы поддержки и развития подрастающего поколения. Александр Артемов напомнил омичам о важном празднике — Дне отца и той роли, который он играет для укрепления российских семей.

«4 октября 2021 года Владимир Владимирович Путин, президент РФ, подписал указ об учреждении Дня отца с целью укрепления института семьи, повышения значимости отцовства в воспитании подрастающего поколения. Сегодня мы обсудили актуальные проблемы. Состоялся разговор, который позволит нам выработать определенные меры поддержки, чтобы поддержать отцов. Институт семьи подвергается постоянным атакам, а мы видим, что творится сегодня в Европе, и надеемся, что сегодняшняя встреча послужит для укрепления семьи», — отметил Александр Артемов.

Также на встрече также участвовали сенатор РФ Иван Евстифеев, директор Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус 55» Виктор Бургер, омский боец Александр Шлеменко.