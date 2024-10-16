Автобусы и трамваи поехали по-новому: как изменились маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде

Также изменения запланированы на 11 ноября: действующий на Автозаводе маршрут А‑31 станет А‑21, а Т‑31 перейдёт на работу по государственному контракту и будет переименован в А‑31. К слову, это один из самых востребованных в городе маршрутов: пассажиропоток — около 11,5 тысячи человек в день. И нижегородцы надеются, что изменится не только буква в названии маршрута. Сейчас в комментариях группы ЦРТС в соцсети пассажиры жалуются, что автобусы Т‑31 идут переполненными, а обещанной массовой замены маленьких автобусов на машины среднего класса они пока не заметили.