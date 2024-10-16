Автобусы и трамваи поехали по-новому: как изменились маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде

Новые изменения произошли в транспортной схеме Нижнего Новгорода. После многочисленных обращений жителей возобновил работу маршрут А‑39. На сегодня, 16 октября, намечен пуск нового маршрута А‑29. В центре города частично вернулся на маршрут трамвай № 2. В планах и другие изменения.
Маршрут А‑39 отменили в мае, однако нижегородцы, особенно жители Кузнечихи, стали жаловаться: уехать трудно, автобус нужен.
Маршрут возобновили по изменённой схеме. Как сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС) региона, трасса проходит через улицы Ивлиева, Козицкого, Шишкова, Богородского, Сусловой, Бринского, Родионова, Минина. Это должно улучшить транспортную связь микрорайона Кузнечиха‑2 с центральной частью города.
Новые возможности для поездок даст маршрут А‑29. Он свяжет завод Красное Сормово, ТПУ Канавинский и автовокзал «Щербинки» с прохождением через Сормовское шоссе, метромост с остановками «Тоннель Московского вокзала», «Одесская», «Студенческая» и далее по проспекту Гагарина.
Также изменения запланированы на 11 ноября: действующий на Автозаводе маршрут А‑31 станет А‑21, а Т‑31 перейдёт на работу по государственному контракту и будет переименован в А‑31. К слову, это один из самых востребованных в городе маршрутов: пассажиропоток — около 11,5 тысячи человек в день. И нижегородцы надеются, что изменится не только буква в названии маршрута. Сейчас в комментариях группы ЦРТС в соцсети пассажиры жалуются, что автобусы Т‑31 идут переполненными, а обещанной массовой замены маленьких автобусов на машины среднего класса они пока не заметили.
Есть и другие пожелания. Так, по наблюдениям пассажиров, недостаточно электробусов Э‑9 и Э‑17, которые соединяют новые активно развивающиеся микрорайоны за Кузнечихой с центром города.
«С 14 октября увеличен выпуск на маршруте Э‑9 до 10 транспортных средств», — прокомментировали в ЦРТС.
Кроме того, на недавнем заседании экспертной группы по работе общественного транспорта Нижегородской агломерации были отмечены нехватка транспорта на А‑69, недостаточное транспортное обслуживание микрорайона Юг, сбои в работе А‑32 и А‑34.
«Мы понимаем, что транспорт в Нижнем Новгороде работает далеко не так, как этого хотелось бы горожанам, — прокомментировал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин. — Но в условиях постоянного дефицита водителей, ограниченных возможностей у перевозчиков по обновлению техники стараемся найти оптимальную схему на основе математической модели, которая была разработана институтом “Стройпроект”.
Тем временем в городе продолжается реконструкция трамвайной инфраструктуры. Обновили уже около 60 км путей. По новым рельсам пошли трамваи на участке Мыза — Нартова, по Сормовскому кольцу, от Мызы до площади Лядова по маршруту № 5. С 14 октября частично открыли маршрут № 2: трамваи идут от депо № 1 до остановки «Чёрный пруд» по улицам Ошарской, Белинского, Большой Печёрской и Пискунова. А вот трамвай № 27 теперь ходит от Московского вокзала только до площади Лядова и обратно, это связано с заменой рельсов на улице Бекетова.
Всего до конца 2026 года планируется заменить 149,3 км рельсов.
Ранее сайт Pravda-nn.ru cообщал, что 20 новых трамваев поступят в Нижний Новгород до конца 2024 года.