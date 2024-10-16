Ухудшение погоды стоит ждать южноуральцам на следующей неделе

Снег с дождём придут в Челябинскую область в понедельник (21 числа). В этот день ожидается не так много осадков. Основной напор стихии стоит ждать в последующие дни. В середине недели пройдут дожди, возможно со снегом. Ближе к выходным осадков станет поменьше. При этом в субботу и воскресенье снова стоит готовиться к снегу с дождём.
Температура будет колебаться в течение недели. Теплее всего будет в четверг и пятницу — до плюс десяти градусов днём и плюс четырёх ночью. Минусовая температура ожидается только в начале и конце недели.
Погода ожидается пасмурная. Вместе с дождём в Челябинскую область придёт и ветер, порывами до 7 метров в секунду. В четверг он будет сильнее, чем в остальные дни, достигая 10 метров в секунду.
Информацией о погоде поделился сервис Гисметео. Стоит отметить, что прогноз предварительный и может в будущем измениться.