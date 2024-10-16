Ухудшение погоды стоит ждать южноуральцам на следующей неделе

Снег с дождём придут в Челябинскую область в понедельник (21 числа). В этот день ожидается не так много осадков. Основной напор стихии стоит ждать в последующие дни. В середине недели пройдут дожди, возможно со снегом. Ближе к выходным осадков станет поменьше. При этом в субботу и воскресенье снова стоит готовиться к снегу с дождём.