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Ухудшение погоды стоит ждать южноуральцам на следующей неделе

Снег с дождём придут в Челябинскую область в понедельник (21 числа).

Сейчас в Олбани: +6° 5 м/с 70% 752 мм рт. ст. +6°

Снег с дождём придут в Челябинскую область в понедельник (21 числа). В этот день ожидается не так много осадков. Основной напор стихии стоит ждать в последующие дни. В середине недели пройдут дожди, возможно со снегом. Ближе к выходным осадков станет поменьше. При этом в субботу и воскресенье снова стоит готовиться к снегу с дождём.

Температура будет колебаться в течение недели. Теплее всего будет в четверг и пятницу — до плюс десяти градусов днём и плюс четырёх ночью. Минусовая температура ожидается только в начале и конце недели.

Погода ожидается пасмурная. Вместе с дождём в Челябинскую область придёт и ветер, порывами до 7 метров в секунду. В четверг он будет сильнее, чем в остальные дни, достигая 10 метров в секунду.

Информацией о погоде поделился сервис Гисметео. Стоит отметить, что прогноз предварительный и может в будущем измениться.