Новый корпус школы № 103 построят в Нижнем Новгороде за 991,5 млн рублей

Новый корпус школы № 103 с углубленным изучением отдельных предметов планируют построить в Верхних Печёрах в Нижнем Новгороде. Проведение работ оценили в 991,5 миллиона рублей. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.
Согласно информации, сейчас проводится конкурс на выбор подрядчика. Подача заявок на электронный аукцион возможна до 31 октября.
Согласно документации, здание должно быть высотой в три этажа и рассчитано, как минимум, на 500 учебных мест. В проекте должны быть предусмотрены не только классы, но и столовая, а также спортивный и актовый залы. Кроме строительства нового корпуса подрядчик должен будет облагородить прилегающую территорию: обустроить игровые и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.
Завершить все работы необходимо будет до июня 2027 года. Деньги на реализацию проекта выделят из городского и областного бюджетов.