«Боюсь, что за смерть сына никто не ответит»: мать погибшего в Башкирии 16-летнего велосипедиста ищет очевидцев ДТП

В конце сентября в Салавате произошло смертельное ДТП, в котором погиб 16-летний велосипедист. Подросток пересекал дорогу, когда неожиданно на «зебру» вылетела Lada Granta. С тяжелейшими травмами парня увезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, через несколько часов он скончался в реанимации. И сейчас мама 16-летнего Ильмира А. очень переживает, что за смерть ее любимого сына так никто и не понесет ответственности, поэтому ищет свидетелей злополучного ДТП.
В ДЕЛЕ НЕ ОКАЗАЛОСЬ НИ ОДНОГО СВИДЕТЕЛЯ.
Напомним, все произошло вечером 22 сентября на улице Салавата Юлаева. Студент-второкурсник Салаватского индустриального колледжа возвращался домой с велопрогулки. До дома оставалось буквально пару улиц, но на очередном пешеходном переходе парень попал под колеса отечественной легковушки. Судя по тому, что велосипед Ильмира превратился в груду искореженного железа, а сам автомобиль получил серьезные повреждения, Lada Granta явно превысила скорость и не снизила ее даже перед пешеходным переходом.
— Водитель остановился, подошел к сыну, вскоре подтянулись и другие, которые вызвали скорую. Позже водитель будет говорить, что сын вообще переезжал дорогу в неположенном месте, не на «зебре». Что было темно, он его не заметил, поэтому и не успел затормозить, — вздыхает мама погибшего студента Лилия А. — А может, было все наоборот? Может, сын шел, а не ехал по дороге и в положенном месте, а водитель просто хочет выгородить себя?
Ильмира увезли на скорой в больницу. Врачи сделали все возможное, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. До своего 17-летия парень не дожил всего каких-то 2 недели…
Что касается 37-летнего водителя Lada Granta, на него завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчина находится под подпиской о невыезде и, кажется, будто совсем не чувствует за собой вину за произошедшее. По словам родных погибшего Ильмира, он даже ни разу не вышел с ними на связь, чтобы принести свои извинения и соболезнования или предложить какую-либо помощь.
— Самое ужасное в этой ситуации, что в деле совершенно нет никаких свидетелей, которые бы могли рассказать, что произошло на самом деле. Все, что есть в уголовном деле — исключительно со слов водителя! В этом месте есть всего лишь одна камера видеонаблюдения, но там практически ничего не видно, все происходящее засвечено от фар. Я очень переживаю, что за смерть сына никто не понесет ответственности. Что всего лишь назначат штраф или вовсе даже закроют дело, вывернув все так, что Ильмир сам виноват. А ведь он был еще ребенком! Ребенком, у которого вся жизнь была впереди, а сейчас нет ничего… — переживает Лилия Л.
Сейчас семья Ильмира ищет очевидцев ДТП, которые бы могли пролить свет на произошедшее. По словам мамы погибшего парня, авария произошла примерно в 22.30, рядом есть городская аллея, где обычно в это время суток гуляют много людей. Да и наверняка были какие-то другие машины, пешеходы, которые видели момент наезда.
— Свидетели — это наш единственный шанс. Я прошу каждого, кто что-то видел — помогите нам! Свяжитесь, пожалуйста, с нашей семьей! — просит мама Ильмира.
Если вы являетесь свидетелем того самого ДТП, огромная просьба, сообщить нам об этом в редакцию или же напрямую связаться с семьей Ильмира А. по номеру 8 (917)740−46−58.
«ДО СИХ ПОР НЕ ВЕРЮ…».
Близким и многочисленным друзьям Ильмира до сих пор сложно поверить, что этого улыбчивого и жизнерадостного парня больше нет в живых. Всем подросток запомнился своей добротой и открытостью, увлеченностью спортом, креативным и позитивным взглядом на жизнь.
— Ильмира я знаю с самого детства, вместе мы учились с 1 класса, это был самый близкий для меня человек. Он был самым веселым и жизнерадостным парнем, которого я когда-либо знала. Он улыбался и смеялся даже в самых грустных ситуациях и никогда не сдавался перед трудностями, — вспоминала в беседе с «Комсомолкой» лучшая подруга студента. — Я навсегда запомню его улыбку.
Прощание с парнем прошло 25 сентября, а уже через 10 дней его близкие вновь собрались на кладбище, ведь 5 октября Ильмиру могло бы исполниться 17 лет, и парень очень ждал свой день рождения, но так и не дождался.
— Съездили к нему на кладбище. Приготовила все, что любит Ильмир. Принесли цветы, торт… Ветром задуло свечу, а может, и Ильмирок загадал желание. Пришли друзья, родные и близкие. Всех он собрал вместе. До сих пор не верю… — рассказывала мама погибшего студента у себя на странице в соцсетях.
— Спи спокойно, парень. Ты навсегда останешься в наших сердцах, — оставили свои соболезнования многочисленные подписчики.
«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким Ильмира А.