«Боюсь, что за смерть сына никто не ответит»: мать погибшего в Башкирии 16-летнего велосипедиста ищет очевидцев ДТП

— Самое ужасное в этой ситуации, что в деле совершенно нет никаких свидетелей, которые бы могли рассказать, что произошло на самом деле. Все, что есть в уголовном деле — исключительно со слов водителя! В этом месте есть всего лишь одна камера видеонаблюдения, но там практически ничего не видно, все происходящее засвечено от фар. Я очень переживаю, что за смерть сына никто не понесет ответственности. Что всего лишь назначат штраф или вовсе даже закроют дело, вывернув все так, что Ильмир сам виноват. А ведь он был еще ребенком! Ребенком, у которого вся жизнь была впереди, а сейчас нет ничего… — переживает Лилия Л.