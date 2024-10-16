Изменения в бюджет этого года приняли в Заксобрании Иркутской области

О том, как будут распределены средства, доложила министр финансов Приангарья Наталия Бояринова. Так, большая часть, 8,5 млрд, потребуется для увеличения субвенций на образование. В частности, для того, чтобы педагоги смогли получить заработную плату за декабрь к праздникам, то есть уже в декабре этого года. 1,3 млрд рублей пополнят дорожный фонд. Это связано с тем, что в некоторых муниципалитетах дорожные работы выполняются с опережением графика и уже начался процесс заключения контрактов на следующие годы: при наличии финансирования подрядчики смогут подготовиться к началу работ заранее. 408 миллионов рублей будет направлено на исполнение обязательств нашего региона по поддержке участников специальной военной операции и их семей.