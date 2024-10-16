Изменения в бюджет этого года приняли в Заксобрании Иркутской области

Корректировки в бюджет Иркутской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов были приняты на очередной сессии Законодательного Собрания региона 16 октября. Общие доходы областной казны возрастают на 9,1 млрд рублей — благодаря росту налоговых доходов, в том числе налога на доходы физических лиц.
О том, как будут распределены средства, доложила министр финансов Приангарья Наталия Бояринова. Так, большая часть, 8,5 млрд, потребуется для увеличения субвенций на образование. В частности, для того, чтобы педагоги смогли получить заработную плату за декабрь к праздникам, то есть уже в декабре этого года. 1,3 млрд рублей пополнят дорожный фонд. Это связано с тем, что в некоторых муниципалитетах дорожные работы выполняются с опережением графика и уже начался процесс заключения контрактов на следующие годы: при наличии финансирования подрядчики смогут подготовиться к началу работ заранее. 408 миллионов рублей будет направлено на исполнение обязательств нашего региона по поддержке участников специальной военной операции и их семей.
— Мы решили основные задачи, которые стояли перед нами при рассмотрении бюджета, — пояснил председатель областного парламента Александр Ведерников. — Конечно, главное — это поддержка участников СВО и их семей. Увеличение субвенции на образование позволит выплатить педагогам школ и дошкольных учреждений зарплаты за декабрь перед Новым годом. И дополнительные средства на дороги — как на один из самых важных вопросов в нашем регионе.
Между тем, эти изменения в бюджет могут стать не последними. По мнению депутатов Заксобрания, необходимо выделить дополнительные средства на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, компенсацию заимствований из дорожных фондов, финансирование удорожания строительства и капремонтов объектов.