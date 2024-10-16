Из-за нехватки специалистов закрыли отделение в миасской больнице

Пациентов распределили по другим медучреждениями города и области. Взрослых, которым необходимо посетить инфекциониста, направляют в городскую больницу Златоуста. В ГКБ № 8 Челябинска отправляют беременных и родивших пациенток. Дети с ОРВИ проходят лечение в городской больнице Миасса № 2, с кишечными инфекциями — в городской детской больнице Златоуста, с экзантемами (сыпью на коже) — детской ГКБ № 8 в Челябинске.