Олбани
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за нехватки специалистов закрыли отделение в миасской больнице

Об этом в сообществе ВКонтакте «Текслер, помоги» написала местная жительница. По её словам, в Миассе наблюдается нехватка квалифицированных врачей.

Марина очень беспокоится о состоянии медицины в Миассе. По её словам, закрылось инфекционное отделение в одном из местных мед учреждений, и теперь она опасается за отделение педиатрии.

Издание Ура.ру смогло получить комментарий от министерства здравоохранения Челябинской области по этой ситуации. Там подтвердили, что инфекционное отделение действительно закрылось в ММЦ «Северный». При этом возможное закрытие отделения педиатрии в минздраве опровергли.

Для медцентра в Миассе требуются врач-инфекционист и заведующий инфекционным отделением. Поиск специалистов пока успехом не увенчался, сообщили в минздраве. По этой причине отделение решено было закрыть.

Пациентов распределили по другим медучреждениями города и области. Взрослых, которым необходимо посетить инфекциониста, направляют в городскую больницу Златоуста. В ГКБ № 8 Челябинска отправляют беременных и родивших пациенток. Дети с ОРВИ проходят лечение в городской больнице Миасса № 2, с кишечными инфекциями — в городской детской больнице Златоуста, с экзантемами (сыпью на коже) — детской ГКБ № 8 в Челябинске.

медицина
занятость