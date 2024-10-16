Из-за нехватки специалистов закрыли отделение в миасской больнице

Марина очень беспокоится о состоянии медицины в Миассе. По её словам, закрылось инфекционное отделение в одном из местных мед учреждений, и теперь она опасается за отделение педиатрии.
Издание Ура.ру смогло получить комментарий от министерства здравоохранения Челябинской области по этой ситуации. Там подтвердили, что инфекционное отделение действительно закрылось в ММЦ «Северный». При этом возможное закрытие отделения педиатрии в минздраве опровергли.
Для медцентра в Миассе требуются врач-инфекционист и заведующий инфекционным отделением. Поиск специалистов пока успехом не увенчался, сообщили в минздраве. По этой причине отделение решено было закрыть.
Пациентов распределили по другим медучреждениями города и области. Взрослых, которым необходимо посетить инфекциониста, направляют в городскую больницу Златоуста. В ГКБ № 8 Челябинска отправляют беременных и родивших пациенток. Дети с ОРВИ проходят лечение в городской больнице Миасса № 2, с кишечными инфекциями — в городской детской больнице Златоуста, с экзантемами (сыпью на коже) — детской ГКБ № 8 в Челябинске.