Крупную нарколабораторию накрыли в Ростове-на-Дону

Напомним, о похожем задержании сообщалось в сентябре 2024 года. Тогда же говорилось, что наказание за «Незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) составляет от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Максимальная мера — пожизненное заключение.