Крупную нарколабораторию накрыли в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону накрыли лабораторию с крупной партией запрещенного вещества. Также силовики задержали троих причастных к наркосбыту, сообщили 16 октября в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным ведомства, задержанные оказались жителями донской столицы, они были «лаборантами» и работали на нелегальный интернет-магазин. Сейчас в отношении нарушителей возбуждено уголовное дело (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
— На месте организации производства и в местах хранения «закладок» было изъято более 7 тысяч доз наркотического средства (1300 гр.), — добавили в УФСБ.
Напомним, о похожем задержании сообщалось в сентябре 2024 года. Тогда же говорилось, что наказание за «Незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) составляет от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Максимальная мера — пожизненное заключение.