В Башкирии женщина с тяжелым заболеванием родила ребенка

«На фото счастливая семья Башиных. У Анастасии и ее супруга Семена родилась долгожданная дочка Софья. Для меня это радостное событие стало личным, так как Анастасия была моей пациенткой. Вместе с ней мы боролись с рассеянным склерозом — тяжелым аутоиммунным заболеванием нервной системы. Им она страдает больше десяти лет. Все это время ее наблюдают специалисты Центра рассеянного склероза, который расположен на базе РКБ им. Куватова», — написал глава ведомства в своих соцсетях.