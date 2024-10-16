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В Башкирии женщина с тяжелым заболеванием родила ребенка

В Башкирии женщина с тяжелым заболеванием родила здорового ребенка. Историю со счастливым концом рассказал и. о. министра здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Источник: Башинформ

«На фото счастливая семья Башиных. У Анастасии и ее супруга Семена родилась долгожданная дочка Софья. Для меня это радостное событие стало личным, так как Анастасия была моей пациенткой. Вместе с ней мы боролись с рассеянным склерозом — тяжелым аутоиммунным заболеванием нервной системы. Им она страдает больше десяти лет. Все это время ее наблюдают специалисты Центра рассеянного склероза, который расположен на базе РКБ им. Куватова», — написал глава ведомства в своих соцсетях.

По словам Айрата Рахматуллина, несмотря на диагноз и все сложности этого заболевания, молодая мама смогла выносить и родить здорового ребенка. Девочка появилась на свет в городском перинатальном центре. Счастливому событию предшествовала большая предгравидарная подготовка. Девушку консультировали эндокринолог, гематолог, гинеколог. Она прошла курс лечения, в том числе химиотерапию. Благодаря чему удалось добиться ремиссии заболевания и забеременеть.

«Ежегодно в республике с диагнозом рассеянный склероз рожают 20−30 женщин. Хотя раньше этот диагноз считался абсолютным противопоказанием к беременности», — добавил руководитель минздрава РБ.

медицина