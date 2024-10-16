Дима Билан рассказал, что спрятался перед своим первым выступлением

«Я спрятался, меня искали очень долго. Потому что уже понимал, что профессия такая себе, непростая. Но меня нашли, сделали массаж пальцев, говорили: “Успокойся”. И я вышел и спел», — вспомнил артист на «Музыкастинге 7.0» от «Нового Радио».