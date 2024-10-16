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Девятибалльные пробки в Иркутске 16 октября 2024 парализовали центральные улицы

Центральные улицы Иркутска встали в многокилометровых пробках 16 октября.

Источник: Комсомольская правда

Многокилометровые пробки в Иркутске 16 октября 2024 опять парализовали движение на центральных улицах. По данным сервиса онлайн-карт 2ГИС, стоит центр Октябрьского района и часть Свердловского.

Пробки в Иркутске 16 октября 2024

— Что происходит?! Колом все встали.

— Долго ещё стоять будем?!

— Пока стоим хоть закатом полюбуемся, — шутят автовладельцы.

Так, в Свердловском округе стоят улицы Маяковского, Сергеева, Джамбула, Иркутный мост, Трактовая, Академический мост, Лермонтова, и Объездная дорога. В Октябрьском округе встало движение на Ленина, Советской, 3-июля, Кожова, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Баррикад, Чкалова. Вот, какие пробки в Иркутске 16 октября 2024.