Девятибалльные пробки в Иркутске 16 октября 2024 парализовали центральные улицы

Многокилометровые пробки в Иркутске 16 октября 2024 опять парализовали движение на центральных улицах. По данным сервиса онлайн-карт 2ГИС, стоит центр Октябрьского района и часть Свердловского.
Пробки в Иркутске 16 октября 2024
— Что происходит?! Колом все встали.
— Долго ещё стоять будем?!
— Пока стоим хоть закатом полюбуемся, — шутят автовладельцы.
Так, в Свердловском округе стоят улицы Маяковского, Сергеева, Джамбула, Иркутный мост, Трактовая, Академический мост, Лермонтова, и Объездная дорога. В Октябрьском округе встало движение на Ленина, Советской, 3-июля, Кожова, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Баррикад, Чкалова. Вот, какие пробки в Иркутске 16 октября 2024.