Девятибалльные пробки в Иркутске 16 октября 2024 парализовали центральные улицы

Так, в Свердловском округе стоят улицы Маяковского, Сергеева, Джамбула, Иркутный мост, Трактовая, Академический мост, Лермонтова, и Объездная дорога. В Октябрьском округе встало движение на Ленина, Советской, 3-июля, Кожова, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Баррикад, Чкалова. Вот, какие пробки в Иркутске 16 октября 2024.