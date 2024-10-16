В этом году в Башкирии поменяли 374 лифта

Замена лифтового оборудования, которое устанавливается в многоквартирных домах, входит в перечень работ по капитальному ремонту МКД. Один из самых важных факторов успешной и своевременной реализации программы капремонта — уровень собираемости взносов. Собираемость взносов на капитальный ремонт в МКД по итогам 9 месяцев текущего года составила почти 101%. Кроме взносов жителей на реализацию программы по модернизации лифтового оборудования были задействованы средства из бюджета республики — 272 млн рублей.