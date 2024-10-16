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В этом году в Башкирии поменяли 374 лифта

«В текущем году перед нами стояла задача заменить в республике 428 лифтов в 179 многоквартирных домах, эти работы близятся к завершению», — сообщила и. о. министра ЖКХ РБ Ирина Голованова.

374 лифта уже установлено, в работе — 54. Половина всего лифтового оборудования, которое устанавливается в Башкирии, белорусского производства. Такие лифты являются энергоэффективными и оборудованы частотными преобразователями, что позволяет сэкономить на электроэнергии.

Замена лифтового оборудования, которое устанавливается в многоквартирных домах, входит в перечень работ по капитальному ремонту МКД. Один из самых важных факторов успешной и своевременной реализации программы капремонта — уровень собираемости взносов. Собираемость взносов на капитальный ремонт в МКД по итогам 9 месяцев текущего года составила почти 101%. Кроме взносов жителей на реализацию программы по модернизации лифтового оборудования были задействованы средства из бюджета республики — 272 млн рублей.