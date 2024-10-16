«Поехала на велосипеде в лес за ягодами». Пожилая белоруска погибла под колесами поезда под Ганцевичами

В Ганцевичском районе под колесами дизель-поезда погибла пожилая женщина, передает телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Трагедия произошла вблизи агрогородка Мальковичи. Утром 16 октября 76-летняя сельчанка на велосипеде поехала в лес за ягодами. По пути женщине нужно было пересечь железнодорожный переезд, однако горел красный запрещающий сигнал. Пенсионерка пропустила товарный поезд и направилась через железную дорогу, не заметив, что по второму пути движется состав дизель-поезда.
Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. Пенсионерка погибла на месте.
Также сообщили, что водитель сгорел заживо, когда авто въехало в дерево и загорелось под Свислочью.
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