Октябрьское суперлуние: что это и когда случится

Суперлуние означает, что спутник Земли в своей полной фазе «подойдет поближе» к нашей планете. В Московском планетарии рассказали, что наибольшее сближение произойдет в 3.47. В это время Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли за весь год.
Во время суперлуния Луна визуально кажется крупнее, чем во время обычного полнолуния. Отмечается, что это явление примечательно еще и тем, что каждый раз спутник находится в уникальном положении.
Наслаждаться явлением лучше всего подальше от города, тогда Луна действительно будет хорошо видна во всей своей красе.