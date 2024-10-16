Октябрьское суперлуние: что это и когда случится

Суперлуние означает, что спутник Земли в своей полной фазе «подойдет поближе» к нашей планете. В Московском планетарии рассказали, что наибольшее сближение произойдет в 3.47. В это время Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли за весь год.