Управделами президента: цены в столовой Госдумы совпадают с ценами в общепите

В связи с этим в Госдуме неоднократно призывали понизить депутатские зарплаты. Тот же Рыбаков предлагал платить членам Думы среднюю заработную плату по Москве, потому что «правильно, когда депутаты понимают, как живут люди, и получают ту заработную плату, которую получают их избиратели в том городе, в котором они работают». Весной 2024 года в Думу внесли законопроект о приравнивании зарплат депутатов Госдумы и сенаторов ~к средней по России.~ Его подготовила группа парламентариев от «Справедливой России — За правду», в том числе глава фракции Сергей Миронов.