Разработан стабильный катодный материал для литиевых батарей

Как отмечают исследователи, современные аккумуляторы состоят из трех частей — катода, анода и электролита. Как правило, мощность батареи напрямую зависит от состава и структуры катода, а их долговечность — от того, как сильно разрушается материал электролита и катода при циклах разряда-заряда. Подобные соображения заставляют ученых активно работать над созданием новых катодных материалов, которые бы превосходили предшественников по долговечности и емкости.