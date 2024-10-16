Минниханов: Вскоре обновим весь комплекс Казанского Богородицкого монастыря

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Руководитель республики напомнил, что три года назад здесь состоялось открытие возрожденного собора Казанской иконы Божией матери: «Вскоре обновим весь комплекс монастыря».
Ранее сегодня Рустам Минниханов принял участие в открытии отреставрированной Ново-Слободской (Белой) мечети Казани. Он подчеркнул, что в республике одновременно ведутся работы по восстановлению мусульманских и православных святынь, что позволяет сохранить историческую справедливость.