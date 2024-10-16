В Крыму из-за дождей уровень воды в реках может подняться на один метр

Сильные осадки могут привести к поднятию уровня воды на один метр в реках Крыма. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.
«В Крыму 16 и 17 октября ожидаются дожди, местами очень сильные, усиление северо-восточного ветра до 20 м/с. На реках Крыма прогнозируется подъем уровня воды, примерно на 1 м, без достижения опасных отметок», — говорит Вильфанд.
По его словам, такая погода окончательно охладит морскую воду у побережья Крыма и «закроет» купальный сезон. Переполненные реки будут нести потоки холодной воды в море и морская вода будет быстро остывать.
«К концу недели будет понижаться существенно. Заранее погода предупреждает: конец, понаслаждались и хватит», — сказал руководитель Гидрометцентра.
Сильные дожди на полуострове вызваны вторжением холодных арктических атмосферных формирований, объяснила КП-Крым заместитель начальника Гидрометцентра Крыма, главный синоптик Вероника Шенгелай. Сам циклон находится на севере европейской части России.