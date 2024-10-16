«У меня ком к горлу подкатывает!» Белорусская певица Алена Ланская назвала вопрос, который не надо ей задавать

Про общение с поклонниками Алена Ланская не забывает: регулярно предлагает им рубрику «вопрос-ответ», где высказывается о самых разных аспектах, волнующих фолловеров. Так случилось и недавно — вопросов, самых разных, было немало. Спросили у певицы о том, какая пора года у нее самая любимая? Дело за окном идет к зиме, ну, а Алена любимым временем назвала весну.