«У меня ком к горлу подкатывает!» Белорусская певица Алена Ланская назвала вопрос, который не надо ей задавать

Известная белорусская певица Алена Ланская сказала о самом ярком воспоминании своего детства и назвала вопрос, который ей не стоит задавать.
Про общение с поклонниками Алена Ланская не забывает: регулярно предлагает им рубрику «вопрос-ответ», где высказывается о самых разных аспектах, волнующих фолловеров. Так случилось и недавно — вопросов, самых разных, было немало. Спросили у певицы о том, какая пора года у нее самая любимая? Дело за окном идет к зиме, ну, а Алена любимым временем назвала весну.
«Предвкушаю новую жизнь в природе. Могу ненадолго ночью в дороге остановиться в лесу и слушать поющих птиц», — отметила певица.
Следующим был вопрос, касающийся творчества и пути к успеху. «Что быстрее выводит в топ — пиар или талант?» Алена ответила так: «Есть два пути: долгий — чистый и искренний с талантом. Быстрый — дьявольский, без таланта. Каждый сам выбирает по какой идти».
Был и еще один вопрос. Очень личный, но Алена Ланская ответила и на него.
«Каким было самое яркое воспоминание вашего детства?».
«Беззаботное детство, проведенное в деревне. Это было счастье. Купалье, природа. Любовь родителей. Не задавайте мне такие вопросы, у меня к горлу ком подкатывает», — попросила Алена, мама которой умерла, когда артистке было всего 19 лет.
Что и говорить, очень личный вопрос и очень искренний ответ. Напоследок у певицы поинтересовались и еще одним: «откуда дар чувствовать людей на расстоянии?».
«Наверно потому, что я — эмпат. Сонастраиваюсь с частотами людей на расстоянии и могу чувствовать на физике их состояние», — искренне ответила на это артистка.
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