Появились подробности трудоустройства «мертвых душ» в самарской школе

Напомним, ранее в СУ СКР по Самарской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении директора одной из местных школ. Уточнялось, что, по версии следствия, с 2021 по 2023 г. по указанию подозреваемой в учебное учреждение фиктивно трудоустроили сотрудников, которые в реальности не работали. А их зарплату женщина забирала себе. Сумма ущерба составила около 800 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).