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Белорусский блогер Влад Кобяков сказал, что сделал для жены на вторую годовщину свадьбы

Белорусский блогер Влад Кобяков сказал, что сделал для жены на годовщину свадьбы.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский блогер Влад Кобяков рассказал, как порадовал жену на вторую годовщину свадьбы. Время бежит стремительно и неумолимо: казалось бы, еще совсем недавно белорусский блогер Влад Кобяков и его спутница Юлия, носившая в то время фамилию первого мужа — Курьян, перестали скрывать свои отношения и отправились в (да-да!) предсвадебное путешествие.

Перед свадьбой была поездка на Мальдивы. Фото: личная страница Юлии Кобяковой в соцсети.

Потом была свадьба: дату и место проведения знали только самые-самые близкие молодоженам люди. Церемония прошла в середине октября 2022 года, а, значит, с тех пор минуло уже два года! Много это или мало — вопрос философского толка: за это время Юлия, которая старше избранника на 15 лет, и Влад, который много времени проводит на гастролях в России, смогли организовать быть, переехали в дом с бассейном, на территории участка организовали пруд с самыми настоящими рыбками.

Как оказалось, иметь пруд на участке — огромная работа. Фото: личная страница Юлии Кобяковой в соцсети.

Не исключено, что золотыми — вполне можно желания загадывать. Что загадали Юлия и Влад в день второй годовщины своего счастливого брака — доподлинно неизвестно, но у себя в соцсетях Юлия показала невероятную атмосферу: горящий камин, пылающие свечи, цветы, в качестве легкой закуски — икра.

Место и дата торжества держались в секрете. Фото: личная страница Юлии Кобяковой в соцсети.

«Бумажная свадьба. Всего два, а у нас столько всего происходит. Спасибо, муж, нам с тобой нЕкогда скучать!» — написала Юлия, сделав акцент именно на букве «е».

Фолловеры от души поздравляют белорусов. Фото: личная страница Юлии Кобяковой в соцсети.

Аналогичный пост тотчас появился и на странице Влада Кобякова, число подписчиков там вот-вот приблизится к 1,5 миллиона, поэтому число поздравительных комментариев подсчету поддается трудно.

Подписчики желают Владу и Юлии любви и счастья. Фото: личная страница Юлии Кобяковой в соцсети.

Юлии и Владу Кобяковым желают прожить в браке «сто раз по столько же», фолловеры пишут о том, что не представляют счастливых мужа и жену не вместе. «У меня стойкое ощущения, что я за вашей светящейся парой уже лет 20 наблюдаю!» — написал кто-то. «Мне самой иногда так кажется!» — ответила на этот Юлия.

По случаю годовщины церемонии Юлия поделилась яркими снимками. Фото: личная страница Юлии Кобяковой в соцсети.

Ранее мы писали про Алену Ланскую: певица сразила поклонников искренними ответами на очень и очень личные вопросы (здесь про это и не только).