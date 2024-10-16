Белорусский блогер Влад Кобяков сказал, что сделал для жены на вторую годовщину свадьбы

Потом была свадьба: дату и место проведения знали только самые-самые близкие молодоженам люди. Церемония прошла в середине октября 2022 года, а, значит, с тех пор минуло уже два года! Много это или мало — вопрос философского толка: за это время Юлия, которая старше избранника на 15 лет, и Влад, который много времени проводит на гастролях в России, смогли организовать быть, переехали в дом с бассейном, на территории участка организовали пруд с самыми настоящими рыбками.