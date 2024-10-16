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Продавец из Калининграда выиграл в лотерею 1 млн рублей

Мужчина уже заявил, что намерен закрыть все кредиты и рассчитаться по долгам.

Источник: Комсомольская правда

Продавец из Калининграда выиграл 1 миллион рублей в лотерею. Как он сам рассказал, билеты покупает регулярно — и вот повезло. Причем дважды. Сначала выиграл 38 тысяч, а потом 1 миллион.

Счастливчика зовут Роман. Он уже сказал, что выигрыш потратит на закрытие кредитов, которые успел набрать за последние годы.

«Хочу закрыть кредиты и вздохнуть спокойно. Это для меня сейчас самое важное», — заявил мужчина представителям лотереи.

Оставшиеся деньги калининградец намерен отложить на будущее и обязательно продолжит испытывать удачу.