Администрация Челябинска показала проект ледового городка

В центре городка будет находиться громадный корабль, построенный из деревянных досок и льда. Вокруг него появится множество скульптур, как в новогодней, так и в пиратской тематике. Многие из них будут отсылать к известному советскому мультфильму. Так, одним из множества персонажей может стать знаменитый доктор Ливси.