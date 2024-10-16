Администрация Челябинска показала проект ледового городка

Ежегодно ледовый город появляется на площади Революции в Челябинске. В прошлом году его темой была «Малахитовая шкатулка», выбранная горожанами через сайт «Госуслуги». Строительство всех скульптур, горок и прочих объектов тогда оценили в 15 млн рублей.
Проектом ледового городка в центре города администрация Челябинска поделилась в своих социальных сетях. В двухминутном ролике можно увидеть, как планируется обустроить площадь Революции, а также какие объекты на ней появятся к концу декабря.
В центре городка будет находиться громадный корабль, построенный из деревянных досок и льда. Вокруг него появится множество скульптур, как в новогодней, так и в пиратской тематике. Многие из них будут отсылать к известному советскому мультфильму. Так, одним из множества персонажей может стать знаменитый доктор Ливси.
Голосование за то, как будет выглядеть ледовый городок Челябинска, проходило весной этого года. Принять в нём участие могли челябинцы старше четырнадцати лет. Кроме «Острова сокровищ», горожане могли отдать свой голос за «Маугли» или героев произведений Николая Чуковского (сына Корнея Чуковского).