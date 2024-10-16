2,5 млн рублей выделили погорельцам из Пролетарска власти Ростовской области

В Ростовской области более 2,5 млн рублей выделили для пострадавших от ландшафтного пожара в Пролетарске. Помощь поступит из резервного фонда донского правительства, сообщает пресс-служба губернатора Василия Голубева.
15 человек полностью потерявших имущество получат по 150 тысяч рублей. По 15 тысяч рублей должны направить 17-ти пострадавшим.
— Ранее единовременную материальную помощь из городского и районного бюджетов оказали четверым пострадавшим, — уточняют власти.
Напомним, ландшафтный пожар природного характера произошел на территории Пролетарска в конце августа 2024 года. Огонь полыхал из-за длительной засухи и жаркой погоды. Всего пламя повредило девять домов, в которых проживал 21 человек.