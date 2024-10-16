«Маршрут был заранее согласован»: друг выжившего после 67 дней в море Михаила Пичугина раскрыл новые подробности

— На острове мы посмотрели китов, порыбачили, — вспоминает Денис. — А 8 августа вернулись обратно — к месту, где встретили лодку Пичугиных. Разбили лагерь, а на следующий день провожали их в путь до Сахалина. Я дал мальчишке пару теплых вещей, жена — оставшиеся продукты, хотя они и не хотели брать. А потом мы смотрели, как они отплывают. Вечером Пичугины должны были добраться до места и позвонить, но так и не объявились. То, что Михаилом якобы был выбран опасный маршрут, как утверждают некоторые специалисты — вранье! Маршрут был заранее согласован с пограничной службой. Никто не думал, что случится трагедия. Михаил 67 дней прожил в море. Как вы думаете, он был подготовлен? Да, они были подготовлены от и до. Следствие разберется в причинах случившегося, а своему другу я желаю скорейшего выздоровления.