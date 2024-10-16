«Маршрут был заранее согласован»: друг выжившего после 67 дней в море Михаила Пичугина раскрыл новые подробности

В сети два дня не утихают обсуждения вокруг истории русского Робинзона. Так в Сети окрестили 46-летнего Михаила Пичугина. 15 октября у берегов Камчатки радары корабля «Ангел» засекли в воде какой-то «предмет». Включив прожектор, рыбаки увидели моторную лодку. В ней из последних сил махал руками изможденный мужчина и кричал: «Сюда-а-а». Оказалось, что он дрейфовал в Охотском море уже 67 (!) на катамаране с телами старшего брата и племянника.
Семью мотало по Охотскому морю 67 (!) дней. Чтобы выжить, родственники собирали дождевую воду, размачивали сухую лапшу и консервированный горох. К несчастью, 16-летний парень не выдержал экстремальных условий. Он уже просто не мог и не хотел есть лапшу и горох, и умер от голода. Вслед за ним из жизни ушел обезумевший от горя отец.
— Умерли от истощения 18 и 28 сентября, — рассказал журналистам сам Михаил, находясь уже в палате реанимации. Сейчас турист восстанавливается после длительного переохлаждения и обезвоживания в больнице Магадана. За два месяца он потерял 50 килограммов — половину своего веса.
— Состояние пациента стабильное, — рассказал и. о. главврача Юрий Леднев. — Проконсультирован всеми необходимыми специалистами, получает лечение.
Правительство региона пообещало, что поможет Михаилу перевезти тела родных и вернуться в родную Бурятию. Встретиться с пожилой матерью, 12-летней дочерью и бывшей женой тот сможет после того, как встанет на ноги. Именно мысли о близких заставляли сибиряка бороться.
— Мы ждали чуда, и оно произошло, — делилась радостью экс-супруга Михаила Екатерина.
Семейную поездку Пичугины планировали, как оказалось, не один месяц. Михаил, работающий на Сахалине, пригласил в гости брата Сергея. Тот позвал с собой 15-летнего сына, который жил у него во время летних каникул (мать подростка живет в Красноярске). Парень мечтал увидеть китов, а потому охотно согласился. Не повлияло даже то, что мать его отговаривала.
— Они купили моторную лодку «Байкат 470», говорили, что она непотопляемая, — делится с корреспондентом КП-Иркутск бывшая жена Сергея Наталья. — Затем судно зарегистрировали и перевезли к берегу Охотского моря. Запаслись водой, продуктами, спальниками, палатками. Сын поехал из Улан-Удэ на машине — с друзьями отца. Они вместе собирались отдыхать на Шантарских островах. Сам Сергей добирался самолетом. Встретившись на Сахалине, они загрузили лодку и 4 августа втроем направились из села Москальво вдоль берега к Шантарам. Путь пролегал через мыс Перовского. У штурвала был Михаил, так как только у него есть права. На острове их уже ждали друзья — две семьи с детьми.
Обратно Пичугины собрались 9 августа, но отплыв от берега, исчезли. Связь с ними оборвалась. По предварительным данным, у туристов из строя вышел мотор. Они попытались догрести до суши, но сломалось весло, а затем потерялся якорь. Так, катамаран начал дрейфовать. Удивительно то, что, по словам Михаила, он и его родственники не раз видели пролетающие над ними вертолеты и проходившие мимо суды, но никто их не замечал. Не помогли даже сигнальные ракетницы.
— Первыми тревогу забили знакомые, с которыми они отдыхали. 10 августа они обратились в полицию. Мне о пропаже сына сообщили лишь спустя еще два дня. Сами поиски начались 14 числа. Этим занимались спасатели сразу трех регионов, но, не найдя ни вещей, ни лодки, спустя месяц работы приостановили. Мы писали заявления, умоляли продолжать поиски, но нас не слушали.
Корреспонденту КП-Иркутск удалось связаться с одним из тех, кто последним видел Пичугиных до случившегося.
— На острове мы посмотрели китов, порыбачили, — вспоминает Денис. — А 8 августа вернулись обратно — к месту, где встретили лодку Пичугиных. Разбили лагерь, а на следующий день провожали их в путь до Сахалина. Я дал мальчишке пару теплых вещей, жена — оставшиеся продукты, хотя они и не хотели брать. А потом мы смотрели, как они отплывают. Вечером Пичугины должны были добраться до места и позвонить, но так и не объявились. То, что Михаилом якобы был выбран опасный маршрут, как утверждают некоторые специалисты — вранье! Маршрут был заранее согласован с пограничной службой. Никто не думал, что случится трагедия. Михаил 67 дней прожил в море. Как вы думаете, он был подготовлен? Да, они были подготовлены от и до. Следствие разберется в причинах случившегося, а своему другу я желаю скорейшего выздоровления.
К слову, близкие упоминали, что братья Пичугины едва ли не с детства занимались охотой и рыбалкой. Михаил же часто выходил в море в свободное от работы время. Не исключено, что этот опыт сохранил ему жизнь:
— Собирал водичку дождевую, — вспоминает мужчина. — Забирался под спальник из верблюжьей шерсти. Он мокрый, не сохнет. Но поерзаешь-поерзаешь и согреешься. У меня выбора нет. У меня мама осталась дома, дочка осталась дома.
Тем временем, следователи продолжают расследование уголовного дела по статье 263 УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Максимальное предусмотренное наказание за совершение преступления — семь лет лишения свободы.
По словам родственников Пичугиных, лодка «Байкат 470» была зарегистрирована. Управлял ей Михаил. Фото: личный архив.