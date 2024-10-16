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Группа «Блестящие» бесплатно выступит под Минском 19 октября

Группа «Блестящие» бесплатно выступит с концертом под Минском 19 октября.

Источник: Комсомольская правда

Популярная российская группа «Блестящие» бесплатно выступит в Воложине на областных «Дожинках», сообщает газета «Шахцёр».

Выступление поп-группы «Блестящие» состоится в рамках мероприятий, запланированных к Минскому областному празднику тружеников села.

Концерт группы «Блестящие» в Воложине, вход на который будет бесплатным, начнется в 20.00 часов после белорусской группы «Дрозды», выступление которой начнется в 19.00 часов.

Далее в 21.00 прогремит праздничный салют, после которого начнется ночная дискотека с выступлением группы «Ретро вумен трио “Розовые розы”.

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