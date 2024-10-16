На севере Китая обнаружили остатки поселения возрастом 6 тыс. лет

Ожидается, что археологические работы будут завершены к концу октября. Место, где они проводятся, называется Наньпаньши — там были обнаружены изделия из кости, керамика и каменные орудия, а также фундаменты домов и человеческие захоронения, в том числе глиняные урны для останков тех, кто умер, не достигнув совершеннолетия. Их, как отмечается, было принято погребать около домов или ставить в помещении.