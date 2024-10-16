Эксперт назвал условия для роста потока туристов в Казань до 5 млн человек в год

Рост числа туристов в Казань до 5 млн в течение двух лет возможен при условии создания достаточного числа мест проживания для них и постройки третьего терминала в казанском аэропорту. Об этом «Татар-информу» заявил гендиректор компании AVT — одного из крупнейших игроков на рынке продаж авиабилетов в Казани — Азамат Сабиров.