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В Уфе заменят деревья на улицах Ветошникова и Чернышевского

Глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов встретился с жителями близлежащих домов и обсудил вопрос благоустройства территории.

Источник: Администрация Уфы

В связи с тем, что деревья по улице Ветошникова и Чернышевского были признаны аварийными и несли угрозу для безопасности граждан, глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов встретился с жителями близлежащих домов и обсудил вопрос благоустройства территории, сообщает мэрия города.

Совместно было принято решение обновить деревья и сегодня начали их сносить на данном участке. Вместо старых и гнилых деревьев будут высажены новые. Так, новые деревья были высажены по улице Ленина, Пушкина, К. Маркса, Октябрьской революции.

Территория тоже будет благоустроена и в районе появится еще одна красивая зеленая аллея.