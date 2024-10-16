В Уфе заменят деревья на улицах Ветошникова и Чернышевского

В связи с тем, что деревья по улице Ветошникова и Чернышевского были признаны аварийными и несли угрозу для безопасности граждан, глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов встретился с жителями близлежащих домов и обсудил вопрос благоустройства территории, сообщает мэрия города.