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Президентские номера в отелях Казани для гостей саммита БРИКС

В Казани всего к саммиту подготовлено 86 объектов размещения, в том числе 58 отелей на 6616 номеров, из которых 21 номер — президентские люксы для глав делегаций.

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На реконструкцию и строительство таких номеров отельеры потратили более 1 млрд руб. Свое участие в саммите подтвердили представители 33 стран. Ожидается прибытие глав 24 государств, остальные страны представят вторые лица.

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