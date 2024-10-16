Молодым педагогам из Петербурга увеличат ежемесячные выплаты до пяти тысяч рублей

Сегодня, 16 октября, парламентарии Законодательного собрания Петербурга приняли документ об увеличении выплат молодым специалистам, работающим в бюджетной сфере города. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.
— Предлагается поднять уровень ежемесячных выплат до пяти тысяч рублей для тех, кто получил высшее образование, и до четырех тысяч рублей — для тех, кто имеет диплом о среднем профессиональном образовании, — говорится в сообщении.
В первую очередь речь идет о начинающих педагогах, которые работают в школах, детских садиках и учреждениях дополнительного образования. При этом важно, если их трудовой стаж составляет не менее трех лет.
Напомним, сегодня петербургские депутаты поддержали законопроект об использовании материнского капитала на строительство или ремонт таунхауса. Документ прошел первое чтение. Окончательно парламентарии приняли документ об учреждении Дня Санкт-Петербургского государственного университета. Теперь каждый год его будут отмечать 8 февраля.