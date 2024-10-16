Дети лавировали между машин: Дятлова прекратила хаотичную парковку в Московском районе

В Калининграде после обустройства тротуара на улице Щедина удалось победить хаотичную и опасную парковку, которую пытались отстоять местные жители. Об этом «Клопс» рассказала глава администрации Елена Дятлова.
Чтобы помешать автомобилистам прямо с дороги в любом месте заезжать на придомовую территорию, вдоль улицы проложили тротуар, умышленно поставили высокие бордюры. Это не понравилось водителям, которые стали жаловаться в администрацию.
«Теперь новые правила. Но если хотите парковать машины на придомовой территории, то заезд должен быть в одном месте. И с этим нужно смириться».
По словам председателя комитета дорожно-транспортного комплекса, тротуар на Щедина — дорога для школьников, а также путь к крупной автобусной остановке.
«Приоритет имеют дети и пешеходы. Раньше люди просто пробирались между транспортными средствами, которые стояли фактически на тротуаре. Сейчас мы упорядочили. Подняли бортовой камень, чтобы обозначить: вот это для пешеходов. Автомобили остались на проезжей части», — пояснил ситуацию Романов.