Дети лавировали между машин: Дятлова прекратила хаотичную парковку в Московском районе

«Приоритет имеют дети и пешеходы. Раньше люди просто пробирались между транспортными средствами, которые стояли фактически на тротуаре. Сейчас мы упорядочили. Подняли бортовой камень, чтобы обозначить: вот это для пешеходов. Автомобили остались на проезжей части», — пояснил ситуацию Романов.