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Дети лавировали между машин: Дятлова прекратила хаотичную парковку в Московском районе

Водители сочли, что их ущемили в правах, но сити-менеджер предложила смириться.

Источник: «Клопс»

В Калининграде после обустройства тротуара на улице Щедина удалось победить хаотичную и опасную парковку, которую пытались отстоять местные жители. Об этом «Клопс» рассказала глава администрации Елена Дятлова.

Чтобы помешать автомобилистам прямо с дороги в любом месте заезжать на придомовую территорию, вдоль улицы проложили тротуар, умышленно поставили высокие бордюры. Это не понравилось водителям, которые стали жаловаться в администрацию.

«Теперь новые правила. Но если хотите парковать машины на придомовой территории, то заезд должен быть в одном месте. И с этим нужно смириться».

сказала Дятлова

По словам председателя комитета дорожно-транспортного комплекса, тротуар на Щедина — дорога для школьников, а также путь к крупной автобусной остановке.

«Приоритет имеют дети и пешеходы. Раньше люди просто пробирались между транспортными средствами, которые стояли фактически на тротуаре. Сейчас мы упорядочили. Подняли бортовой камень, чтобы обозначить: вот это для пешеходов. Автомобили остались на проезжей части», — пояснил ситуацию Романов.