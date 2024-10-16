Глава СК России потребовал доклад о расследовании школьной давки в Ростове

После давки в школе Ростова-на-Дону следователи начали процессуальную проверку по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ). Доклад по ситуации уже потребовал глава федерального СК Александр Бастрыкин.
— Глава ведомства поручил доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, — прокомментировали в пресс-службе Следственного управления СК России по Ростовской области.
Ранее глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал, что столпотворение учеников произошло при входе в гардероб. Предварительно, медицинская помощь после произошедшего детям не потребовалась.
Руководство школы уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Проверки также проведут во всех школах донской столицы.