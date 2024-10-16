В горном Крыму выявили храмы католиков XIII века

Он пояснил, что традиционно горы юго-запада Крыма считаются оплотом православия на полуострове в Средние века — хорошо известно существовавшее здесь княжество Феодоро, связанное с Византией, была организована отдельная митрополия. Но в XIII веке Феодоро только зарождалось, и этот район был в окружении культур с другими религиями: весь Крым в целом подчинялся Золотой Орде, а черноморское побережье активно осваивали венецианские, а затем и генуэзские купцы, с которыми пришло католическое духовенство.