Hurts выложили загадочный тизер с подписью «A5M4»

Британский синти-поп-дуэт Hurts намекает на свое возвращение с помощью таинственного тизера, которым они поделились в своих социальных сетях. В коротком ролике на зависающем экране появляется надпись «A5M4».
Позже Hurts опубликовали еще одно видео, в котором сослались на исполнителя A5M4. В его профиле на сайте зарубежного стриминга есть только один 47-секундный поэтический трек под названием The Truth Hurts, опубликованный, судя по всему, еще в 2010 году, пишет NME.
Пока еще неизвестно, что группа анонсирует таким способом. Напоминаем, что последний, пятый студийный альбом Hurts «Faith» увидел свет четыре года назад, в 2020 году.
До этого певица Леди Гага подогревала интерес к своему новому релизу с помощью таинственных постов в соцсетях.