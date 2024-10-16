Hurts выложили загадочный тизер с подписью «A5M4»

Позже Hurts опубликовали еще одно видео, в котором сослались на исполнителя A5M4. В его профиле на сайте зарубежного стриминга есть только один 47-секундный поэтический трек под названием The Truth Hurts, опубликованный, судя по всему, еще в 2010 году, пишет NME.