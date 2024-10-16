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Сергей Аксенов пояснил, когда включат отопление в Крыму

В первую очередь, теплоснабжение запустят в социальных объектах.

Источник: AP 2024

В ближайшее время в Крыму примут решение о начале отопительного сезона. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

Жители Крыма начали жаловаться в соцсетях на низкую температуру в домах, сообщил глава Крыма. Руководителям администраций поручено принять постановления о запуске отопительного сезона, отметил политик. Решения будут приниматься в каждом конкретном городе и районе с учетом температурного режима и погоды, подчеркнул он.

В первую очередь, включение отопления произойдет на объектах социальной сферы, среди которых детские сады, школы и учреждения здравоохранения.

Политик также отметил, что на данном этапе требуется сформировать высокую готовность профильных служб, что избежать аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения.

ЖКХ