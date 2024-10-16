По программе «Атомный учитель» в Волгодонск приехал новый преподаватель физики

Благодаря программе «Атомный учитель», запущенной АО «Концерн Росэнергоатом», в Волгодонске будет работать новый учитель физики — Василиса Левшина. Программа направлена на подготовку педагогов для школ городов присутствия атомных станций и позволяет привлекать учителей из самых разных регионов.
Василиса Левшина переехала в Волгодонск из г. Балаково Саратовской области и влилась в педагогический коллектив школы № 5.
— В волгодонских школах требования к учителю высокие. Но и поддержка, которую здесь оказывают, ощутима: в процесс активно вовлечены руководство школы, профильный вуз ВИТИ НИЯУ МИФИ, Ростовская АЭС и другие предприятия атомной отрасли. Поэтому получается отличная командная работа. Выпускникам педагогических вузов, которые думают о переезде в атомные города, советую отбросить всякие сомнения, — поделилась впечатлением Василиса Левшина.
Госкорпорация регулярно устраивает профильные мероприятия в сфере образования. Так, перед началом учебного года Василиса Андреевна принимала участие в стратегической сессии «Учитель для Росатома. Физики». На сессии обсуждались задачи по повышению интереса к физике у школьников, привлечению и удержанию учителей в школах атомных городов, в том числе молодых педагогов. Также педагог вместе со своими учениками побывала на экскурсии в Информационном центре атомной станции.
Отметим, что предприятиями атомной отрасли ведется активная работа с сообществом учителей физики, представителями педагогических вузов. Цель этой деятельности — повышение интереса к физике в школах атомных городов и поддержка учителей. Учителя физики и студенты педагогических вузов получают помощь в трудоустройстве в пристанционных городах, а также материальную поддержку.
Продолжается развитие и проекта «Физика сейчас», в рамках которого проходят практические и лабораторные интерактивы по физике, лекции, профнавигационные встречи, мастер-классы и другие мероприятия для учителей и учащихся школ городов размещения атомных станций.