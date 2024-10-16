По программе «Атомный учитель» в Волгодонск приехал новый преподаватель физики

Госкорпорация регулярно устраивает профильные мероприятия в сфере образования. Так, перед началом учебного года Василиса Андреевна принимала участие в стратегической сессии «Учитель для Росатома. Физики». На сессии обсуждались задачи по повышению интереса к физике у школьников, привлечению и удержанию учителей в школах атомных городов, в том числе молодых педагогов. Также педагог вместе со своими учениками побывала на экскурсии в Информационном центре атомной станции.