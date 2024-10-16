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В Пинском районе белорусы сняли самую яркую за 13 лет комету

Яркая комета попала на фото в небе Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы засняли на фото яркую комету Цзыцзиньшань-ATLAS, передает телеграм-канал «#1регион» пресс-службы Брестского облисполкома.

Так, яркую комету в небе над Беларусью увидели и засняли в Пинском районе.

Вообще, жители Земли, в том числе белорусы, могут увидеть в небе самую яркую за последние 13 лет комету C/2023 A3 с 14 по 20 октября.

Яркая комета заснята белорусами в Пинском районе. Фото: соцсети.

— Жителям Брестской области комета видна невооруженным глазом, — заметили авторы телеграм-канала.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что яркая гигантская комета летит к Земле.

Тем временем синоптики сказали о солнечной неделе в Беларуси с 16 октября: «Установится сухая и солнечная погода».

А еще группа «Блестящие» бесплатно выступит под Минском 19 октября.