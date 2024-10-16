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В Новосибирске маршрутка № 72 поменяет схему движения

Корректировки обусловлены ремонтом сетей водоснабжения.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске временно изменена схема движения маршрутного такси № 72. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Изменения связаны с ремонтом водоснабжающих сетей, в связи с чем с 16 октября движение транспорта по улице Технической в районе дома № 1, где расположена автозаправочная станция, закрыто до особого распоряжения.

На время проведения работ маршрутное такси № 72 будет следовать по изменённому маршруту в объезд закрытого участка: по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, улице Докучаева и улице Биатлонной в прямом и обратном направлениях.