В Новосибирске маршрутка № 72 поменяет схему движения

В Новосибирске временно изменена схема движения маршрутного такси № 72. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.
Изменения связаны с ремонтом водоснабжающих сетей, в связи с чем с 16 октября движение транспорта по улице Технической в районе дома № 1, где расположена автозаправочная станция, закрыто до особого распоряжения.
На время проведения работ маршрутное такси № 72 будет следовать по изменённому маршруту в объезд закрытого участка: по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе, улице Докучаева и улице Биатлонной в прямом и обратном направлениях.