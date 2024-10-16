В Уфе строятся три детских сада

Эта территория активно развивается и застраивается, много семей с детьми. Невысотные дома, широкие улицы, озеленение, комфортные зоны для прогулок. Однако были обращения жителей о необходимости детского сада. Вопрос находился на контроле муниципалитета, и уже в мае здесь приступили к строительству. Проектная мощность объекта 180 мест, 6 групп. На сегодняшний день завершены работы по перекрытию первого этажа, возводят стены второго этажа и проводят электромонтажные работы. Зимой планируют приступить к внутренней отделке.