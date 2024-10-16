В Уфе строятся три детских сада

Эта территория активно развивается и застраивается, много семей с детьми. Невысотные дома, широкие улицы, озеленение, комфортные зоны для прогулок. Однако были обращения жителей о необходимости детского сада. Вопрос находился на контроле муниципалитета, и уже в мае здесь приступили к строительству. Проектная мощность объекта 180 мест, 6 групп. На сегодняшний день завершены работы по перекрытию первого этажа, возводят стены второго этажа и проводят электромонтажные работы. Зимой планируют приступить к внутренней отделке.
«Все по графику. Задача — достроить детский сад максимально в короткие сроки и к 1 сентября 2025 года открыть двери для маленьких уфимцев», — прокомментировал мэр Уфы.
Этот детсад, на ряду с двумя другими, в микрорайонах «Затон-Восточный» и «Сосны», впервые строится за счет средств городского бюджета и застройщиков.
Ратмир Мавлиев также сообщил о разработке проектно-сметной документации школы на 1650 мест. По его словам, сейчас идет поиск источника финансирования для строительства.