Коллекторов в Волгоградской области стало больше

В Волгоградской области до 13 выросло число профессиональных коллекторских организаций, которые включены в реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, в этом списке на две компании стало больше — ООО ПКО «Интеграл» и ООО ПКО «Национальная фабрика ипотеки».