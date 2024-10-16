В Самаре приступили к 1 этапу расчистки озёр старицы Дубовый Ерик

В Самаре в конце лета 2024 года приступили к первому этапу расчистки озёр старицы Дубовый Ерик.
Экскаватор-амфибия убирает древесно-кустарниковую и водную растительность, извлекает донные отложения. Всё это затем вывозится на площадку складирования. Всего на первом этапе предстоит убрать более 78 тысяч кубометров ила и растительных отходов на площади 16 гектаров. Работы планируется завершить осенью 2025 года, сообщили в Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
По словам зам главы регионального Минлесхоза Максима Шаго, расчистка позволит в значительной степени восстановить экологическое состояние озёр.
Система озёр образовалась когда-то водами старого русла реки Самара. По мере развития жилого микрорайона из-за большой антропогенной нагрузки иссякли родники, и озёра постепенно начали заболачиваться. Благодаря расчистке предотвращается их истощение и деградация.
Также продолжается расчистка реки Подстёпновки в Волжском районе. Всего планируется расчистить два километра, чтобы восстановить пропускную способность реки и предотвратить возможное подтопление во время весеннего половодья.