Мечтала лечить детей и даже не думала о сцене: Студентка-медик стала самой красивой девушкой Ростова

20-летняя студентка мединститута Арина Кротова стала самой красивой девушкой Ростова. Будущий врач-педиатр выиграла конкурс «Ростовская красавица». Арина рассказала «КП — Ростов-на-Дону», как попала в мир софитов и подиумов.
«БУДУ ПЕРВЫМ МЕДИКОМ В СЕМЬЕ».
— Я со школьных лет занималась гимнастикой и танцами. Конечно, выступала на сцене, — начинает девушка.
Но серьезно о карьере артистки или модели Арина не задумывалась. Еще в детстве она любила «лечить» плюшевых мишек и кукол. В старших классах у нее не возникало вопроса о том, в какой вуз поступать. Однозначно — медицинский.
— В моей семье врачей нет. Я буду первым медиком. Специализацию выбрала «педиатрия», потому что очень люблю детей.
Возможно, если бы не случай, Арина так бы и не узнала, что такое дефиле на сцене под восхищенные взгляды зрителей. Но однажды в вузе объявили о конкурсе «Мисс студенчество Ростовской области». Девушка решила попробовать.
БУДУЩИЙ ВРАЧ СТАЛА САМОЙ КРАСИВОЙ СТУДЕНТКОЙ.
Перед тем, как подавать заявку, ростовчанка посоветовалась с семьей. Родители, сестра и младший брат поддержали ее. Позже они стали самыми ярыми болельщиками Арины на состязании красавиц.
Будущий врач выиграла эту битву и стала самой красивой студенткой Дона. Тогда-то ее и заметила директор школы моделей «Имидж — Элит» Елена Степура. Арине предложили попробовать силы в более престижном конкурсе «Ростовская красавица». Девушка не стала упускать шанс и согласилась.
«ЗАНИМАЛАСЬ ФИТНЕСОМ И СЛЕДИЛА ЗА ПИТАНИЕМ».
Подготовка к состязанию заняла несколько месяцев.
— Чтобы поддерживать себя в форме, занималась фитнесом и следила за питанием. Никакие диеты не соблюдала. Но главное — готовилась к творческому номеру. Репетировала с партнером танец.
Арина признается, что очень переживала по поводу конкурса. Но, как оказалось, зря. В день Икс она покорила жюри.
— Говорят, что самое волнительное — дефиле в купальнике. Для меня самым тревожным был момент, когда ведущие объявляют победительницу. Я счастлива, что взяла титул «Ростовская красавица». И если меня пригласят участвовать в конкурсе «Мисс Россия», я, конечно же, соглашусь.
По мнению Елены Степура, у студентки медуниверситета есть все шансы не только представить регион на федеральном конкурсе, но и выиграть его.