Прокуратура разберется с отсутствием воды на станции Канал в Тольятти

Также активисты попросили администрацию города «разобраться с проблемой и обеспечить жителей ежедневным подвозом воды до тех пор, пока ведутся ремонтные работы». По информации общественников, больше недели почти 80 человек, включая пенсионеров и инвалидов, остаются без воды. За этот период бойлеры к ним приезжали только два раза. Но воды недостаточно, и жители ездят за ней в ближайший населенный пункт.
Проблема с водоснабжением станции возникла из-за неисправного оборудования водонапорной башни. ОАО «РЖД», которое владеет объектом, занимается ремонтом. При этом, по информации активистов, "администрация Тольятти еще в июне пообещала жителям, что водонапорная башня будет передана под муниципальный контроль, но пока работы только ведутся.