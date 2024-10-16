Прокуратура разберется с отсутствием воды на станции Канал в Тольятти

Также активисты попросили администрацию города «разобраться с проблемой и обеспечить жителей ежедневным подвозом воды до тех пор, пока ведутся ремонтные работы». По информации общественников, больше недели почти 80 человек, включая пенсионеров и инвалидов, остаются без воды. За этот период бойлеры к ним приезжали только два раза. Но воды недостаточно, и жители ездят за ней в ближайший населенный пункт.