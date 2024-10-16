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Прокуратура разберется с отсутствием воды на станции Канал в Тольятти

Надзорное ведомство проведет проверку по факту проблем с водоснабжением на станции Канал. Она находится в микрорайоне Федоровка в Тольятти. Обращение в прокуратуру направили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Об этом сообщили представители ОНФ.

Источник: Коммерсантъ

Также активисты попросили администрацию города «разобраться с проблемой и обеспечить жителей ежедневным подвозом воды до тех пор, пока ведутся ремонтные работы». По информации общественников, больше недели почти 80 человек, включая пенсионеров и инвалидов, остаются без воды. За этот период бойлеры к ним приезжали только два раза. Но воды недостаточно, и жители ездят за ней в ближайший населенный пункт.

Проблема с водоснабжением станции возникла из-за неисправного оборудования водонапорной башни. ОАО «РЖД», которое владеет объектом, занимается ремонтом. При этом, по информации активистов, "администрация Тольятти еще в июне пообещала жителям, что водонапорная башня будет передана под муниципальный контроль, но пока работы только ведутся.

ЖКХ