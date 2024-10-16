Тарифы на вывоз мусора могут вырасти в три раза в Астане

«Мы же тоже смотрим на этот момент, это может социальное напряжение вызвать в городе. Не каждая семья может платить по 1 000 тенге с человека за вывоз мусора. Хотя сегодня в Астане один из самых дешёвых тарифов. В Алматы уже 700 тенге с человека, Шымкенте — 500 или 600 тенге. Если мы сейчас в три раза цену поднимем, как это отразится на наших горожанах? Мы эти моменты тоже просматриваем и учитываем».